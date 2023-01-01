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Лула да Силва принял присягу и в третий раз стал президентом Бразилии

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Фото: REUTERS/Jacqueline Lisboa
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Луис Инасиу Лула да Силва принял присягу и стал в третий раз президентом Бразилии. Церемония состоялась 1 января в конгрессе страны.

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«Я обещаю поддерживать, защищать и соблюдать Конституцию, соблюдать законы, содействовать общему благу бразильского народа, поддерживать единство, целостность и независимость Бразилии», — передает слова президента CNN Brasil.

Также присягу принял вице-президент Жералду Алкмин.

Лула да Силва победил на выборах президента Бразилии 31 октября. По итогам подсчета 99,01% голосов за него проголосовали 50,84% граждан, что составляет более 59,7 млн человек.

Срок мандата президента Бразилии составляет четыре года.

Президент РФ Владимир Путин в тот же день направил поздравления Луле да Силве, а в российском МИДе выразили надежду на укрепление сотрудничества с южноамериканской страной, в том числе в рамках взаимодействия в ООН, БРИКС и G20.

Лула да Силва стоял во главе южноамериканской республики с 2003 по 2010 год. Летом 2017 года был приговорен почти к 10 годам тюрьмы по делу о коррупции и отмывании денег. В ноябре 2019 года вышел на свободу. Весной 2021 года Федеральный верховный суд Бразилии отменил все обвинения в его адрес.

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