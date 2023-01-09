Президент Бразилии объявил режим ЧС в столице страны до конца месяца

Действующий президент Бразилии Лула да Силва объявил режим ЧС в столице до конца января в связи с массовыми беспорядками. Соответствующее заявление он сделал в воскресенье, 8 января.

Кроме того, глава государства пообещал принять меры в отношении протестующих, ответственных за погромы, а также потворствовавших этому полицейских.

«Те, кто в этом замешаны, будут найдены и наказаны. Демократия гарантирует право на свободное выражение мнений, но также требует от людей уважения к государственным институтам. То, что случилось сегодня — беспрецедентный случай в истории нашей страны», — отметил да Силва.

Для того, чтобы стабилизировать обстановку, он издал указ о федеральном вмешательстве в общественную безопасность и поручил начать специальную операцию с участием ВС.

По словам президента, частичная ответственность за происходящее лежит на плечах его предшественника — Жаира Болсонару, который поощрял подобные акции в своих выступлениях.

В настоящее время в столице Бразилии проходят массовые протесты сторонников бывшего главы государства Болсонару. Предполагалось, что выступления будут мирными. Однако акции протеста переросли в массовый захват правительственных зданий. Участники митинга требуют отставки президента Лулы да Силвы.

Ранее в этот день протестующие вступили в столкновения с полицией и прорвались в здание государственного конгресса. Позже сообщалось, что они начали громить парламент.. Помимо этого, в сети публикуют видео актов вандализма в президентском дворце.

Отмечается, что президента Бразилии Лулу да Силву эвакуировали в безопасный район вдали от центральной части столицы государства.

1 января Луис Инасиу Лула да Силва принял присягу и стал в третий раз президентом Бразилии. Он победил на выборах 31 октября с отрывом в 1,8% от предшественника, Жаира Болсонару. Срок мандата да Силвы составляет четыре года.