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В США призвали экстрадировать Болсонару из-за беспорядков в Бразилии

Globo: конгрессмены США призвали экстрадировать Болсонару из-за беспорядков в Бразилии
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Фото: REUTERS/Adriano Machado
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В США призвали экстрадировать бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару из страны после массовых беспорядков, организованных его сторонниками в столице южноамериканского государства. Об этом сообщил 8 января бразильский телеканал Globo.

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«По меньшей мере пять американских конгрессменов выступили за экстрадицию Жаира Болсонару из США. Для политиков бывший президент Бразилии является одним из тех, кто несет ответственность за террористические акты, имевшие место в Бразилиа в это воскресенье», — отмечается в публикации.

Так, представитель Демократической партии от Техаса Хоакин Кастро заявил, что Болсонару не должен находиться во Флориде, где он «скрывается от ответственности за свои преступления».

Его поддержала конгрессмен-демократ от Нью-Йорка Александрия Окасио-Кортес, выступив за то, чтобы США прекратили предоставлять Болсонару убежище во Флориде. А представитель Демократической партии от Калифорнии Марк Такано призвал демократов поддержать результаты выборов в Бразилии.

События в бразильской столице конгрессмены сравнили со штурмом Капитолия сторонниками экс-президента США Дональда Трампа двумя годами ранее. В частности, Хоакин Кастро назвал участников беспорядков в Бразилии «внутренними террористами и фашистами» и обвинил их в использовании «методички Трампа по подрыву демократии».

Сторонники экс-президента Бразилии захватили правительственные здания 8 января. Беспорядки начались спустя неделю после инаугурации нового главы государства, который 1 января принял присягу и в третий раз стал президентом Бразилии.

По данным СМИ, в беспорядках участвовало около 3 тыс. человек. Лула да Сильва в ответ на беспорядки объявил режим ЧС в столице до конца месяца. Правоохранителям уже удалось восстановить контроль над всеми захваченными зданиями.

В свою очередь, сам Болсонару осудил действия своих сторонников, назвав их незаконными.

В Москве также заявили о недопустимости попыток нарушения конституционного строя. Как указала 9 января официальный представитель МИД России Мария Захарова, российская сторона считает важным сохранение внутриполитической стабильности в Бразилии, которая является стратегическим партнером Российской Федерации.

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