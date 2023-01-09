В США призвали экстрадировать Болсонару из-за беспорядков в Бразилии

В США призвали экстрадировать бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару из страны после массовых беспорядков, организованных его сторонниками в столице южноамериканского государства. Об этом сообщил 8 января бразильский телеканал Globo.

«По меньшей мере пять американских конгрессменов выступили за экстрадицию Жаира Болсонару из США. Для политиков бывший президент Бразилии является одним из тех, кто несет ответственность за террористические акты, имевшие место в Бразилиа в это воскресенье», — отмечается в публикации.

Так, представитель Демократической партии от Техаса Хоакин Кастро заявил, что Болсонару не должен находиться во Флориде, где он «скрывается от ответственности за свои преступления».

Его поддержала конгрессмен-демократ от Нью-Йорка Александрия Окасио-Кортес, выступив за то, чтобы США прекратили предоставлять Болсонару убежище во Флориде. А представитель Демократической партии от Калифорнии Марк Такано призвал демократов поддержать результаты выборов в Бразилии.

События в бразильской столице конгрессмены сравнили со штурмом Капитолия сторонниками экс-президента США Дональда Трампа двумя годами ранее. В частности, Хоакин Кастро назвал участников беспорядков в Бразилии «внутренними террористами и фашистами» и обвинил их в использовании «методички Трампа по подрыву демократии».

Сторонники экс-президента Бразилии захватили правительственные здания 8 января. Беспорядки начались спустя неделю после инаугурации нового главы государства, который 1 января принял присягу и в третий раз стал президентом Бразилии.

По данным СМИ, в беспорядках участвовало около 3 тыс. человек. Лула да Сильва в ответ на беспорядки объявил режим ЧС в столице до конца месяца. Правоохранителям уже удалось восстановить контроль над всеми захваченными зданиями.

В свою очередь, сам Болсонару осудил действия своих сторонников, назвав их незаконными.

В Москве также заявили о недопустимости попыток нарушения конституционного строя. Как указала 9 января официальный представитель МИД России Мария Захарова, российская сторона считает важным сохранение внутриполитической стабильности в Бразилии, которая является стратегическим партнером Российской Федерации.