Штурм среди ясного неба: протестующие в Бразилии вышли против президента

Спустя неделю после инаугурации президента Бразилии Лулы да Силвы сторонники его соперника на выборах, бывшего лидера страны Жаира Болсонару, захватили конгресс, Верховный суд и президентский дворец. Вернуть контроль над зданиями удалось спустя несколько часов. Около 200 человек были задержаны. Сам да Силва пообещал найти и наказать «сделавших это людей». Подробности — в материале «Известий».

Будут найдены и наказаны

«Эти вандалы, которых мы могли бы назвать фанатичными нацистами, фанатичными сталинистами… фанатичными фашистами, сделали то, чего никогда не совершали в истории этой страны. Сделавшие это люди будут найдены и наказаны», — отреагировал на произошедшее президент Бразилии Лула да Силва, который в тот момент находился с официальной поездкой в штате Сан-Паулу. В произошедшем он обвинил своего главного соперника, экс-лидера Жаира Болсонару, а также ввел в стране режим ЧС, который продлится до конца января.

«Цель таких мер — положить конец серьезным нарушениям общественного порядка», — объявил да Силва.

Президентские выборы в Бразилии прошли 30 октября прошлого года. Во втором туре занимавший тогда пост главы государства, правопопулист Жаир Болсонару проиграл лидеру социалистической коалиции Луле да Силве. Отрыв лидера социалистов был минимальным: Лула набрал 50,9% голосов, в то время как его соперник — 49,1% избирателей.

Штурм среди ясного неба Фото: REUTERS/Adriano Machado REFILE

Свое поражение Болсонару не признал. Вместо этого он заявил, что «бразильская система электронного голосования подвержена мошенничеству», и потребовал аннулировать часть голосов. В ноябре Высший избирательный суд страны отклонил запрос, а на его инициаторов наложил штраф.

Тогда сторонники экс-лидера вышли на улицы. Протесты не утихали всё это время. Активисты требовали вмешательства армии для того, чтобы не допустить возвращения Лулы к власти. «Пусть вооруженные силы спасут Бразилию», — скандировали они. Сам Болсонару за два дня до истечения своего мандата улетел во Флориду и на инаугурации Лулы не присутствовал.

Перед тем как покинуть страну, он разместил видео, в котором сказал его сторонникам: «Конец света не наступит 1 января. У нас впереди великое будущее. Битвы проиграны, но войну мы не проиграем». Вступая в должность президента 1 января 2023 года, да Силва пообещал объединить нацию, «раздираемую националистическим популизмом Болсонару».

Вначале акции протеста ничем не отличались от предыдущих. Предполагалось, что они будут мирными. Однако потом демонстрации переросли в массовый захват правительственных зданий. Участники митинга потребовали отставки Лулы да Силвы. Радикальные сторонники бывшего лидера, вооруженные палками и камнями, ворвались в здания конгресса, Верховного суда и резиденции президента. Они скандировали лозунги, пели гимн Бразилии, крушили мебель. Весь мир облетели кадры, как сторонники Болсонару бьют дубинками камеры видеонаблюдения и разбивают окна в здании Верховного суда.

Штурм среди ясного неба Фото: REUTERS/Antonio Cascio

Полиция отвечала протестующим перцовым газом, светошумовыми гранатами и водометами. Спустя некоторое время сотрудникам правоохранительных органов удалось очистить здания Верховного суда и конгресса от протестующих. Около 200 демонстрантов были задержаны. На телевизионных кадрах видно, как десятки бунтовщиков уводят в наручниках.

Всего, по оценкам местных СМИ, в штурме участвовало около 3 тыс. человек. «Эта абсурдная попытка навязать волю силой не восторжествует», — отреагировал на произошедшее в своем «Твиттере» министр юстиции Бразилии Флавио Дино.

Мировая реакция на события

«Я осуждаю посягательство на демократию и на мирную передачу власти в Бразилии. Демократические институты Бразилии пользуются нашей полной поддержкой, и воля бразильского народа не должна быть подорвана. Я с нетерпением жду продолжения работы с президентом Лулой да Силвой», — прокомментировал произошедшее президент США Джозеф Байден.

Французский лидер Эммануэль Макрон в своих соцсетях написал: «Воля бразильского народа и демократические институты должны уважаться! Президент Лула да Силва может рассчитывать на безоговорочную поддержку Франции».

Штурм среди ясного неба Фото: REUTERS/Adriano Machado

В России также осудили беспорядки в Бразилии. «Выборы нового президента Бразилии признаны республиканским и мировым сообществом, беспорядки в Бразилиа являются странным и бессмысленным «путчем в никуда» — такое мнение выразил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, который 1 января принимал участие в инаугурации избранного президента Бразилии в составе российской делегации.

Власти Испании, Италии и Португалии, латиноамериканских государств, а также председатель Европейского союза Шарль Мишель, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявили о своей поддержке президента Лулы да Силвы.

По стопам Трампа

На протяжении всего срока правления Жаира Болсонару постоянно сравнивали с 45-м президентом США Дональдом Трампом: непредсказуемый, радикальный, эксцентричный и неполиткорректный. К тому же перед инаугурацией он прилетел в резиденцию бывшего американского лидера в Мар-а-Лаго.

Мировые СМИ сравнивают произошедшее в Бразилии со штурмом Капитолия в США в январе 2021 года. Тогда около 2 тыс. сторонников Дональда Трампа, занимавшего пост главы государства, во время митинга прорвали баррикады и прорвались в Капитолий, устроив там погром. Так они пытались помешать конгрессу подтвердить победу Джозефа Байдена на президентских выборах 2020 года.

Штурм среди ясного неба Фото: REUTERS/Ueslei Marcelino

Произошедшее в Бразилии довольно неожиданно, считает кандидат исторических наук, эксперт РСМД Александр Корольков.

— Сторонники Болсонару давно митингуют, начиная со второго тура выборов. Ничего не предвещало беспорядков и того, что они что-то смогут захватить. Вообще активистов там на самом деле немного, то есть за Болсонару голосовало полстраны, а митингует сейчас немного бразильцев, лишь наиболее радикальная часть. Ассоциации со штурмом Капитолия прямые. И так же, как и там, непонятно кому это надо, кто это допустил и зачем. Гораздо интереснее, что за всем этим последует. Думаю, что подарок Луле они сделали знатный: это только на руку левым и укрепляет их позиции, которые сейчас не то чтобы были очень устойчивы, — пояснил эксперт в беседе с «Известиями».

Но при этом, по словам политолога, оснований полагать, что это какая-то сознательная провокация, нет.

— Произошедшее вряд ли понравится умеренным гражданам, которых было большинство среди тех, кто голосовал за Болсонару по принципу «лишь бы не Лула». Похоже, что было очень мало полиции, потому что власти ожидали обычный митинг протеста. При этом подкрепление полиции отправили довольно быстро — сразу после того, как стало понятно, что происходит. Сын Болсонару утверждает, что его отец ни при чем. Я думаю, что так оно и есть. Нельзя исключать, что это может быть актом массового хулиганства то ли при попустительстве полиции, то ли из-за ее непрофессионального руководства, — пояснил эксперт.

Штурм среди ясного неба Фото: REUTERS/Adriano Machado

Источник «Известий» в бразильской прокуратуре считает, что последует серьезное наказание зачинщиков и организаторов беспорядков.