Реконструкция капитолия: массовые погромы произошли в Бразилии
Днем 8 января в столице Бразилии прошли массовые протесты сторонников бывшего главы государства Жаира Болсонару. Участники митинга требовали отставки президента Лулы да Силвы, вступившего в должность в начале января. Подробнее — в галерее «Известий»
Лула да Силва обогнал Жаира Болсонару во втором туре прошедших в октябре президентских выборов. Разрыв между ними составил около 2 млн голосов. Болсонару поражения не признал
Сторонники Болсонару массово выходили на улицы с требованием не допустить вступления в должность Лулы да Силвы
Предполагалось, что выступления будут мирными. Однако акции протеста переросли в столкновения с полицией
Протестующие прорвались в здания парламента, федерального Верховного суда и рабочую резиденцию главы государства — дворец Планалту
К настоящему моменту полиция уже вытеснила демонстрантов из правительственных зданий
Для разгона протестующих задействовали авиацию. На фото вертолет военной полиции сбрасывает на участников погромов шумовые и световые шашки, гранаты со слезоточивым газом
В дополнение к вертолетам и полицейским также был задействован отряд кавалерии
По предварительным данным, всего в беспорядках принимали участие около 5 тыс. граждан, более 400 из них задержаны
Данных о возможных погибших и пострадавших пока нет
Силовики начали постепенно восстанавливать контроль над Бразилиа. В городе до конца января объявлен режим ЧС
Лула да Силва пообещал принять меры в отношении протестующих, ответственных за погромы, а также потворствовавших этому полицейских
Сам Болсонару осудил действия своих сторонников, преступивших границы закона. Вместе с тем он категорически отверг обвинения да Силвы в якобы поощрении нарушителей
События в Бразилии осудил и президент США Джо Байден. Политик назвал массовые погромы «нападением на демократию»
Посольство России посоветовало россиянам не выходить на улицы Бразилиа, поскольку обстановка в городе остается напряженной. На данный момент в дипмиссию не поступала информация о пострадавших гражданах РФ. Также не было запросов о помощи от них