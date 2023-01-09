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Реконструкция капитолия: массовые погромы произошли в Бразилии

В стране введен режим ЧС
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Протест в Бразилии
Фото: REUTERS/Adriano Machado

Днем 8 января в столице Бразилии прошли массовые протесты сторонников бывшего главы государства Жаира Болсонару. Участники митинга требовали отставки президента Лулы да Силвы, вступившего в должность в начале января. Подробнее — в галерее «Известий»

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Протест в Бразилии
Фото: REUTERS/Adriano Machado

Лула да Силва обогнал Жаира Болсонару во втором туре прошедших в октябре президентских выборов. Разрыв между ними составил около 2 млн голосов. Болсонару поражения не признал

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Протест в Бразилии
Фото: REUTERS/Ueslei Marcelino

Сторонники Болсонару массово выходили на улицы с требованием не допустить вступления в должность Лулы да Силвы

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Протест в Бразилии
Фото: REUTERS/Matheus Alves

Предполагалось, что выступления будут мирными. Однако акции протеста переросли в столкновения с полицией

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Протест в Бразилии
Фото: REUTERS/Adriano Machado

Протестующие прорвались в здания парламента, федерального Верховного суда и рабочую резиденцию главы государства — дворец Планалту

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Протест в Бразилии
Фото: REUTERS/Ueslei Marcelino

К настоящему моменту полиция уже вытеснила демонстрантов из правительственных зданий

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Протест в Бразилии
Фото: AP Photo/Eraldo Peres

Для разгона протестующих задействовали авиацию. На фото вертолет военной полиции сбрасывает на участников погромов шумовые и световые шашки, гранаты со слезоточивым газом

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Протест в Бразилии
Фото: REUTERS/Ueslei Marcelino

В дополнение к вертолетам и полицейским также был задействован отряд кавалерии

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Протест в Бразилии
Фото: REUTERS/Adriano

По предварительным данным, всего в беспорядках принимали участие около 5 тыс. граждан, более 400 из них задержаны

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Протест в Бразилии
Фото: REUTERS/Ueslei Marcelino

Данных о возможных погибших и пострадавших пока нет

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Протест в Бразилии
Фото: REUTERS/Adriano Machado

Силовики начали постепенно восстанавливать контроль над Бразилиа. В городе до конца января объявлен режим ЧС

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Протест в Бразилии
Фото: REUTERS/Ueslei Marcelino

Лула да Силва пообещал принять меры в отношении протестующих, ответственных за погромы, а также потворствовавших этому полицейских

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Протест в Бразилии
Фото: REUTERS/Adriano Machado

Сам Болсонару осудил действия своих сторонников, преступивших границы закона. Вместе с тем он категорически отверг обвинения да Силвы в якобы поощрении нарушителей

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Протест в Бразилии
Фото: REUTERS/Ueslei Marcelino

События в Бразилии осудил и президент США Джо Байден. Политик назвал массовые погромы «нападением на демократию»

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Протест в Бразилии
Фото: REUTERS/Antonio Cascio

Посольство России посоветовало россиянам не выходить на улицы Бразилиа, поскольку обстановка в городе остается напряженной. На данный момент в дипмиссию не поступала информация о пострадавших гражданах РФ. Также не было запросов о помощи от них

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