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Болсонару госпитализировали в США

O Globo: экс-президент Бразилии Болсонару попал в больницу в США
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Ton Molina
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Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару госпитализирован в США с сильными болями в брюшной области. Об этом сообщила газета O Globo 9 января.

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По данным журналистов, Болсонару доставлен в больницу в Орландо, в штате Флорида.

«Он заявил о сильных болях в брюшной области», — говорится в материале.

Проблемы со здоровьем Болсонару начались после покушения в 2018 году. Тогда он получил ножевое ранение в живот во время предвыборного митинга в городе Жуиз-ди-Фору. После этого политик перенес несколько операций.

Болсонару улетел в США в конце прошлого года, не пожелав принимать участие в передаче власти новому президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве.

В то же время в Бразилии вспыхнули массовые протесты сторонников экс-президента.

Сторонники Болсонару захватили правительственные здания 8 января. По данным СМИ, в беспорядках участвовало около 3 тыс. человек. Лула да Сильва в ответ на беспорядки объявил режим ЧС в столице до конца месяца. Правоохранителям уже удалось восстановить контроль над всеми захваченными зданиями.

В свою очередь, сам Болсонару осудил действия своих сторонников, назвав их незаконными.

При этом 8 января в США прозвучало сразу несколько призывов со стороны конгрессменов относительно экстрадиции бывшего бразильского лидера обратно на родину. По меньшей мере пять американских конгрессменов выступили за экстрадицию, сочтя, что бывший президент является одним из тех, кто несет ответственность за беспорядки.

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