Эксперт назвала политическую поляризацию причиной беспорядков в Бразилии

Заведующая кафедрой истории и политики стран Европы и Америки МГИМО, главный научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Людмила Окунева 9 января в разговоре с «Известиями» прокомментировала беспорядки в Бразилии, которые произошли после вступления в силу полномочий главы государства Лулы да Силвы.

«Во-первых, они пошли на захват не только конгресса, но и зданий всех трех ветвей власти, <...> это очень серьезно. Недовольство этих людей — это яркое проявление очень серьезной и глубокой политической поляризации, которая имеет место в бразильском обществе», — сказала она.

По словам эксперта, этот раскол демонстрируют и состоявшиеся в октябре президентские выборы, когда разница между двумя кандидатами оказалась менее 2%. И в настоящее время те, кто не принял победу да Силвы, протестуют и требуют его отставки.

«Конечно, этого (отставки. — Ред.) никогда не будет. Лула — легитимно избранный президент, выборы признаны как в Бразилии, так и во всем мире абсолютно чистыми, абсолютно справедливыми, и здесь никаких сомнений нет», — отметила Окунева.

По ее предположению, беспорядки будут подавлены, а участники выступлений — наказаны, так как бразильские власти расценивают эти действия как попытку госпереворота.

Массовые беспорядки сторонники Болсонару учинили в Бразилиа 8 января. Протестующие анонсировали свои намерения заранее, но поначалу предполагалось, что акции будут мирными. Однако манифестанты, требующие отставки да Силвы, устроили массовые погромы и начали захват правительственных зданий.

Как сообщает телеканал Globo, бразильским правоохранителям удалось восстановить контроль над всеми захваченными зданиями. Лула да Силва объявил режим ЧС в столице до конца января.

При этом сам Болсонару осудил действия своих сторонников, назвав их незаконными. Также он не согласился с обвинениями да Силвы, утверждающего, что выступления предшественника разжигают массовые беспорядки.

1 января Луис Инасиу Лула да Силва принял присягу и в третий раз занял президентское кресло. Он одержал победу на выборах 31 октября с отрывом в 1,8% от Болсонару.