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В ЛНР заявили об активизации украинских диверсантов у региона

Представитель НМ ЛНР Филипоненко: украинские диверсанты активизировались у региона, но обстановка контролируется
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Ashley Chan
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Официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко заявил 9 января об активизации диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) у региона.

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По его словам, противник активизировал работу ДРГ на фоне установившихся морозов. Филипоненко заверил, что, несмотря на это, обстановка в регионе полностью контролируется, попытки проникновения диверсантов на территорию республики пресекаются.

«Линия обороны достаточно давно и эффективно была выстроена, использование всех доступных средств наблюдения позволяет своевременно обнаруживать и пресекать все возможные попытки проникновения ДРГ на территорию республики», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

7 января в Лутугинском районе ЛНР произошел взрыв на магистральном газопроводе с дальнейшим возгоранием. В результате инцидента без газоснабжения остались 21 социальный объект и около 13 тыс. абонентов.

Позднее в МЧС ЛНР сообщили, что, предварительно, взрыв произошел из-за подрыва. А командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» с позывным Алабай указал в свою очередь, что к подрыву газопровода могут быть причастны спящие ячейки украинских войск.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о диверсии.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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