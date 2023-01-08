В ЛНР возбудили дело по статье о диверсии после взрыва на магистральном газопроводе

Министерство государственной безопасности (МГБ) Луганской Народной Республики (ЛНР) возбудило уголовное дело по статье о диверсии по факту подрыва газопровода в Лутугине. Об этом сообщает 8 января пресс-служба ведомства.

Там указали, что подрыв взрывного устройства был совершен неустановленными лицами на участке магистрального газопровода высокого давления диаметром 273 мм. В результате в Лутугинском районе без газоснабжения остались свыше 13 тыс. абонентов и 21 социальный объект.

Специалисты проводят следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия для установления лиц, которые причастны к совершению преступления.

Взрыв на магистральном газопроводе с дальнейшим возгоранием произошел ранее, 7 января. Предварительно, он произошел из-за подрыва.

В связи с происшествием в ЛНР был создан штаб по ликвидации последствий взрыва на магистральном газопроводе. На месте происшествия работали специалисты МЧС ЛНР.

Ранее в этот день сообщалось, что «Луганскгаз» завершил ремонтные работы на газопроводе в Лутугине. В настоящее время специалисты предприятия проводят наполнение восстановленного участка магистральной сети газом, затем начнется поэтапное подключение к системе газоснабжения отключенных абонентов.