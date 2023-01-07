Более 20 соцобъектов в ЛНР остались без газа из-за взрыва на магистральном газопроводе
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- Более 20 соцобъектов в ЛНР остались без газа из-за взрыва на магистральном газопроводе
Более 20 социальных объектов в Лутугинском районе в Луганской Народной Республике (ЛНР) остаются без газоснабжения из-за взрыва на магистральном газопроводе. Об этом сообщили 7 января в районной администрации.
«Без газоснабжения в Лутугинском районе остается 21 социальный объект и около 13 тыс. абонентов», — сообщили в администрации.
Там отметили, что на месте инцидента работают аварийные бригады. Кроме того, создан оперативный штаб и установлен «контроль температурного режима в социальных объектах, оставшихся без газоснабжения».
Пострадавших в результате взрыва нет. Причины произошедшего устанавливаются.
Взрыв на магистральном газопроводе с дальнейшим возгоранием произошел ранее в субботу. Отмечалось, что около 11 тыс. абонентов остались без газа.
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