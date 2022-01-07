Около 11 тыс. абонентов остались без газа после взрыва на магистральном трубопроводе в ЛНР

В Лутугино в Луганской Народной Республике (ЛНР) произошел взрыв на магистральном трубопроводе. Около 11 тыс. абонентов остались без газа. Об этом вечером в субботу, 7 января, сообщила компания «Луганскгаз».

Очевидцы в соцсетях публикуют видео произошедшего.

«Вечером 7 января в городе Лутугине произошел взрыв на магистральном газопроводе с дальнейшем возгоранием. В настоящий момент на месте инцидента присутствуют специалисты ГУП «Луганскгаз» во главе с руководством предприятия», — заявили в компании.

Сейчас ведутся работы тушению огня.

«В связи с аварией прекращена подача природного газа в городе Лутугино, пгт (поселок городского типа) Белореченский, пгт Георгиевка, пгт Ленина, пгт Успенка, пгт Врубовский, пгт Челюскинец, селе Лесном, а также [на] ул. Знаменке и в селе Роскошном», — сообщается на сайте администрации Лутугино и Лутугинского района.

Сроки восстановления газоснабжения не уточняются.

О причинах взрыва не сообщается.

Ранее, 6 декабря, в городе Макеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР) почти 27 тыс. абонентов остались без света в результате обстрела со стороны украинских военных.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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