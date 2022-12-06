Почти 27 тыс. абонентов остались без света в Макеевке из-за обстрелов ВСУ

В городе Макеевка почти 27 тыс. абонентов остались без электроснабжения в результате обстрела со стороны украинских военных. Об этом 6 декабря сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

«В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) в Макеевке обесточены почти 27 тыс. абонентов», — сообщил штаб в своем Telegram-канале.

Ранее штаб также сообщал, что в результате обстрела Макеевки погиб один мирный житель.

С утра вторника украинские войска также дважды открывали огонь по центральному Ворошиловскому району Донецка из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град», выпустив по городу 14 снарядов. В результате атаки ранены семь человек.

Корреспондент телеканала «Известия» Александр Сафиулин показал последствия обстрела. Военкор отметил, что из-за утренней атаки украинских боевиков в центре города начался крупный пожар. По его словам, один снаряд попал в автомобиль, затем огонь перекинулся на павильоны крытого рынка.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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