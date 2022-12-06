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Опубликованы кадры последствий обстрела со стороны ВСУ центра Донецка

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент «Известий» Александр Сафиулин 6 декабря показал последствия обстрела Донецка Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Военкор отметил, что из-за утренней атаки украинских боевиков в центре города начался крупный пожар.

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По словам очевидцев, снаряд попал в автомобиль, затем огонь перекинулся на павильоны Крытого рынка. «И машины горят, и павильоны горят. Там же парковка»,— рассказала очевидица.

На месте работают спасатели, ликвидация пожара продолжается. Очевидцы сообщили, что внутри павильонов был товар.

По данным Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР), в результате обстрела со стороны ВСУ погибли четыре мирных жителя, еще четверо получили ранения.

Ранее в этот же день Вооруженные силы Украины дважды открывали огонь по центральному Ворошиловскому району Донецка из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град», выпустив по городу 14 снарядов.

6 декабря по Донецку также выпущено 10 ракет из РСЗО «Град». Под обстрелами оказались несколько районов города. По последним данным, ранены семь человек, четверо погибли.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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