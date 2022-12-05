ВСУ вновь обстреляли Донецк из РСЗО «Град»

Украинские войска выпустили еще 10 ракет из РСЗО «Град» по Донецку. Об этом 5 декабря сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 18:14 — населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский район): выпущено 10 ракет из РСЗО БМ-21 «Град»», — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

По информации мэра Донецка Алексея Кулемзина, по Киевскому району в 18:20 из населенного пункта Орловка выпущено еще три снаряда образца стран НАТО калибром 155 мм. По словам очевидцев, прилеты пришлись в район ТЦ «Донецк Сити».

Украинские боевики на протяжении всего дня открывают огонь по районам столицы ДНР.

Так, ранее в этот день Кулемзин также сообщал об обстрелах центральных районов города. По его словам, в результате атак погиб один человек, еще один ранен. По предварительным данным, удар пришелся также по ТЦ «Донецк Сити» в центре города и району, где расположено здание МИД ДНР.

Об обстреле Донецка сообщалось и утром 5 декабря. В результате атаки загорелись два здания. Кулемзин добавлял, что вечером 4 декабря семь снарядов калибра 155 мм были выпущены в направлении Куйбышевского и Киевского районов в 21:32 и 21:56.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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