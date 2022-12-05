Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин посетил Крымский мост и проехал по нему на автомобиле
Туризм
Семью из России не пустили в Таиланд из-за отказа сдать отпечатки пальцев на границе
Армия
В Минобороны России отчитались об ударах по инфраструктуре Украины
Политика
Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ
Мир
СМИ сообщили о проведении заседания СБ ООН по гумситуации на Украине 6 декабря
Мир
Два объекта инфраструктуры повреждены в Одесской области
Мир
В МВД Молдавии заявили об упавшей на севере страны ракете
Происшествия
ВСУ вновь обстреляли Донецк из РСЗО «Град»
Экономика
Курс евро на Мосбирже превысил 66 рублей впервые с июля
Мир
Кадыров в стихах обратился к Зеленскому
Общество
Власти Ярославля сообщили о пригодности поврежденного взрывом газа дома
Армия
МО заявило о попытке ВСУ ударить беспилотниками по аэродромам «Дягилево» и «Энгельс»
Сюжет:

ВСУ вновь обстреляли Донецк из РСЗО «Град»

ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка 10 ракет из РСЗО «Град»
0
Фото: Соцсети
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинские войска выпустили еще 10 ракет из РСЗО «Град» по Донецку. Об этом 5 декабря сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«О людях помнят, они не брошены»
«Известия» объехали почти опустевшие села Донбасса и узнали, почему их жители остаются у линии фронта

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 18:14 — населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский район): выпущено 10 ракет из РСЗО БМ-21 «Град»», — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

По информации мэра Донецка Алексея Кулемзина, по Киевскому району в 18:20 из населенного пункта Орловка выпущено еще три снаряда образца стран НАТО калибром 155 мм. По словам очевидцев, прилеты пришлись в район ТЦ «Донецк Сити».

Украинские боевики на протяжении всего дня открывают огонь по районам столицы ДНР.

Так, ранее в этот день Кулемзин также сообщал об обстрелах центральных районов города. По его словам, в результате атак погиб один человек, еще один ранен. По предварительным данным, удар пришелся также по ТЦ «Донецк Сити» в центре города и району, где расположено здание МИД ДНР.

Об обстреле Донецка сообщалось и утром 5 декабря. В результате атаки загорелись два здания. Кулемзин добавлял, что вечером 4 декабря семь снарядов калибра 155 мм были выпущены в направлении Куйбышевского и Киевского районов в 21:32 и 21:56.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022