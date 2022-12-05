Украинские боевики ударили из «Градов» по центру Донецка

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) в понедельник, 5 декабря, выпустили четыре ракеты из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» по центральным районам Донецка — Киевскому и Ворошиловскому.

Мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрелов погиб один человек, еще один ранен.

«Под вражеским обстрелом находится также Куйбышевский район города. Из Нетайлово по мирным жителям выпущено 10 ракет из реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град», — написал Кулемзин в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, удар пришелся по ТЦ «Донецк сити» в центре города и району, где расположено здание МИД Донецкой Народной Республики. Кроме того, на опубликованных очевидцами кадрах видно, что ракеты упали в районе областной травматологии.

Об обстреле Донецка также сообщалось утром 5 декабря. В результате атаки загорелись два здания. Кулемзин добавлял, что вечером 4 декабря семь снарядов калибра 155 мм были выпущены в направлении Куйбышевского и Киевского районов в 21:32 и 21:56.

Ранее, 4 декабря, украинские боевики в очередной раз обстреляли город. В результате этого пострадали по меньшей мере четыре человека. Один из снарядов попал в частный дом.

За день до этого, 3 декабря, украинские боевики обстреляли частный сектор в Кировском районе Донецка. Местная жительница рассказала, что ВСУ часто обстреливают город. В том месте, где она живет, есть несколько разрушенных их обстрелами улиц и домов.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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