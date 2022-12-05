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В результате обстрела Донецка украинскими боевиками загорелись два дома

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Два здания загорелись в Донецке в результате обстрела города со стороны националистов Украины из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в понедельник, 5 декабря.

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Боевики выпустили 10 ракет в направлении Ворошиловского района в 2:49.

«В результате попаданий в районе Пожарной площади произошло возгорание двух зданий, в нескольких домах нарушено остекление. Подробности уточняются», — написал Кулемзин в своем Telegram-канале.

Он добавил, что вечером 4 декабря семь снарядов калибром 155 мм было выпущено в направлении Куйбышевского и Киевского районов в 21:32 и 21:56 .

Ранее, 4 декабря, украинские боевики в очередной раз обстреляли Донецк. В результате которого пострадали по меньшей мере четыре человека. Один из снарядов попал в частный дом.

За день до этого, 3 декабря, украинские боевики обстреляли частный сектор в Кировском районе Донецка. Местная жительница рассказала, что ВСУ часто обстреливают город. В том месте, где она живет, есть несколько разрушенных их обстрелами улиц и домов.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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