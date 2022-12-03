ВСУ обстреляли частный сектор в Донецке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 3 декабря обстреляли частный сектор в Кировском районе Донецка. «Известия» показали кадры с места происшествия.

«Я услышала, как будто град по крыше. Вышла на улицу и увидела, что вокруг дома везде валяется асфальт. Прилетело», — рассказала «Известиям» местная жительница.

Женщина добавила, что ВСУ часто обстреливают город. В том месте, где она живет, есть несколько разрушенных их обстрелами улиц и домов.

«Сегодня пострадавших нет. Никого на улице не было», — отметила жительница Донецка.

Накануне ВСУ обстреляли Киевский и Ворошиловский районы Донецка. Известно, что украинские военные выпустили 10 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Очевидцы сообщали о прямом попадании в гастроном «Москва». Также падение украинских снарядов отмечали в районе Комсомольского проспекта, ул. Челюскинцев, пр. Маяковского, ул. Постышева, пр. 25-летия РККА и Крытого рынка.

В тот же день военный корреспондент «Известий» Семен Еремин рассказал об обстановке в центре Донецка после обстрела. Он сообщил, что в результате попадания одной из ракет погибло два человека. Корреспондент пояснил, что на протяжении долгого времени украинская сторона бьет именно по этому району, так как он больше всего заселен мирными жителями.

Россия продолжает проведение начатой 24 февраля специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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