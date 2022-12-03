Реклама
Прямой эфир
Политика
В Кремле заявили об отсутствии точной даты разговора Путина и Макрона
Мир
В администрации Киева прошли обыски
Общество
В Махачкале почтили память Неизвестного Солдата
Мир
В Киеве объявили воздушную тревогу
Общество
Песков сообщил о планах Путина со временем посетить Донбасс
Мир
Макрон заявил о готовности Франции поставить дополнительное оружие Киеву
Армия
Песков напомнил о завершении частичной мобилизации в РФ
Мир
Гросси назвал отвод вооружений с ЗАЭС частью соглашения по ее защите
Мир
Британцы переходят на корм для животных и греют еду свечами из-за роста цен
Экономика
Ульянов заявил о прекращении РФ поставок нефти в ЕС после введения потолка цен
Армия
Шойгу прибыл в Минск на переговоры с главой минобороны Белоруссии
Мир
Митинг в поддержку Саакашвили прошел в центре Тбилиси
Сюжет:

ВСУ обстреляли частный сектор в Донецке

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 3 декабря обстреляли частный сектор в Кировском районе Донецка. «Известия» показали кадры с места происшествия.

«Я услышала, как будто град по крыше. Вышла на улицу и увидела, что вокруг дома везде валяется асфальт. Прилетело», — рассказала «Известиям» местная жительница.

Женщина добавила, что ВСУ часто обстреливают город. В том месте, где она живет, есть несколько разрушенных их обстрелами улиц и домов.

Прорывное положение: российские войска освободили поселок Курдюмовка в ДНР
В Херсонской области тем временем продолжается строительство оборонительных рубежей

«Сегодня пострадавших нет. Никого на улице не было», — отметила жительница Донецка.

Накануне ВСУ обстреляли Киевский и Ворошиловский районы Донецка. Известно, что украинские военные выпустили 10 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Очевидцы сообщали о прямом попадании в гастроном «Москва». Также падение украинских снарядов отмечали в районе Комсомольского проспекта, ул. Челюскинцев, пр. Маяковского, ул. Постышева, пр. 25-летия РККА и Крытого рынка.

В тот же день военный корреспондент «Известий» Семен Еремин рассказал об обстановке в центре Донецка после обстрела. Он сообщил, что в результате попадания одной из ракет погибло два человека. Корреспондент пояснил, что на протяжении долгого времени украинская сторона бьет именно по этому району, так как он больше всего заселен мирными жителями.

Россия продолжает проведение начатой 24 февраля специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022