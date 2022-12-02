«Известия» показали последствия обстрела центра Донецка со стороны ВСУ

Военный корреспондент «Известий» Семен Еремин 2 декабря показал обстановку в центре Донецка, который ранее утром обстреляли украинские боевики. Мэр города Алексей Кулемзин рассказывал, что удары начались в районе 11:20 и велись из населенного пункта Орловка.

Еремин сообщил, что в результате попадания одной из ракет погибло два человека. Тело убитой женщины продолжает находиться на улице, а труп еще одного мужчины занесли в магазин. Сейчас на месте работают медики.

Также в центре города оказалось выбито много стекол. Одна из местных жительниц поделилась, что из-за обстрела в ее квартире были выбиты окна. Она отметила, что накануне украинские военные также обстреляли школу.

Корреспондент пояснил, что на протяжении долгого времени украинская сторона бьет именно по этому району, так как он больше всего заселен мирными жителями.

Ранее 2 декабря глава города Алексей Кулемзин рассказывал, что в результате обстрела пострадал автобус, несколько пассажиров получили ранения.

Накануне при обстреле центра Донецка с украинской стороны было повреждено здание местной администрации. Кулемзин сообщал, что также погиб один сотрудник МЧС Донецкой Народной Республики (ДНР), еще один его коллега был ранен.

В этот же день глава города рассказал, что украинские боевики нанесли удар из «Градов» по центру города. По его данным, было выпущено 10 ракет. Как передал военкор «Известий» Александр Сафиулин, в центре был слышен мощный взрыв. Еще один прилет пришелся рядом со зданием гостиницы «Рамада».

Россия продолжает проведение начатой 24 февраля специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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