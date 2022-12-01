Сотрудник МЧС погиб при обстреле центра Донецка со стороны ВСУ

Сотрудник МЧС Донецкой Народной Республики (ДНР) погиб в результате обстрела центра Донецка из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». На месте попадания снарядов побывала группа «Известий».

Как сообщили в Telegram-канале представительства, Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Ворошиловский район Донецка, они вели огонь со своих позиций, расположенных в районе населенного пункта Ласточкино.

В результате обстрела также пострадали четыре мирных жителя — два мужчины и две женщины. Также зафиксированы повреждения двух детских садов, гостиницы и многоквартирных жилых домов.

Ранее в этот день мэр города Алексей Кулемзин сообщил в соцсетях, что боевики ВСУ нанесли удар из «Градов» по центру Донецка. По его данным, украинскими военными было выпущено 10 ракет. Как передал военкор «Известий» Александр Сафиулин, в центре столицы ДНР был слышен мощный взрыв. Еще один прилет ракет пришелся рядом со зданием гостиницы «Рамада».

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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