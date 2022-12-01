Украинские боевики нанесли удар по центру Донецка

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) в четверг, 1 декабря, нанесли удар из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» по центру Донецка. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своих соцсетях.

По его данным, украинскими военными было выпущено 10 ракет из РСЗО «Град».

Как передает военкор «Известий» Александр Сафиулин, в центре столицы ДНР слышался мощный взрыв.

По предварительным данным, в результате удара по Ворошиловскому району города ранение получил мирный житель. В центре Донецка также повреждено здание гостиницы Ramada, в одном из детских садов нарушено остекление.

Ранее в этот день в Иловайске Донецкой Народной Республики в результате ночного обстрела со стороны украинских боевиков пострадала электроподстанция. В результате атаки более 4 тыс. абонентов остались без газа из-за повреждения тяговой подстанции.

Также в ночь на 1 декабря было обстреляно Сватово в Луганской Народной Республике. ВСУ ударили по населенному пункту из РСЗО HIMARS.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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