Реклама
Прямой эфир
Мир
Воздушную тревогу объявили в ряде регионов на юго-востоке Украины
Общество
В Москве скончался внук Корнея Чуковского
Экономика
Путин поздравил «Росатом» с юбилеем
Мир
Лукашенко рассказал о росте числа провокаций рядом с границей Белоруссии
Общество
Уголовное дело возбудили после аварийной посадки вертолета под Омском
Мир
Лавров указал на возвращение НАТО к приоритетам холодной войны
Мир
На базе ВВС в Испании обнаружили посылку с бомбой
Авто
АвтоВАЗ возобновит производство Lada Largus в 2023 году
Политика
Лавров заявил о невозможности восстановления прежних отношений с Западом
Мир
Жители Украины начали воровать генераторы
Происшествия
В Иловайске более 4 тыс. абонентов остались без газа из-за обстрелов со стороны ВСУ
Мир
Лавров уличил ОБСЕ в участии в корректировке огня по Донецку и Луганску
Сюжет:

В Иловайске более 4 тыс. абонентов остались без газа из-за обстрелов со стороны ВСУ

0
Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Иловайске Донецкой Народной Республики (ДНР) в результате ночного обстрела со стороны украинских боевиков пострадала электроподстанция. Об этом 1 декабря сообщил мэр Руслан Дудников в своем Telegram-канале.

Био логика: обнаружены новые факты опасной активности США на Украине
В Минобороны РФ показали документы о деятельности компании «Блэк энд Вич» на подконтрольной Киеву территории

По его словам, при обстреле украинские боевики использовали реактивные системы залпового огня HIMARS. В результате атаки более 4 тыс. абонентов остались без газа из-за повреждения тяговой подстанции.

Дудников отметил, что, вероятнее всего, подачу газа возобновят к вечеру.

Накануне сообщалось, что украинские военные также обстреляли тяговую подстанцию в Углегорске ДНР. Также в этот день боевики выпустили ракеты из РСЗО HIMARS по Новой Каховке в Херсонской области. Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила все ракеты.

23 ноября Пентагон рассказал о новом пакете военной помощи Украине, в который, помимо прочего, вошли дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS и комплексов ПВО NASAMS. Всего в новый, 26-й по счету, пакет военной помощи Украине от США войдет военная техника и боеприпасы на сумму до $400 млн.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. О ее начале было объявлено президентом России Владимиром Путиным 24 февраля на фоне обострения ситуации из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022