В Иловайске более 4 тыс. абонентов остались без газа из-за обстрелов со стороны ВСУ

В Иловайске Донецкой Народной Республики (ДНР) в результате ночного обстрела со стороны украинских боевиков пострадала электроподстанция. Об этом 1 декабря сообщил мэр Руслан Дудников в своем Telegram-канале.

По его словам, при обстреле украинские боевики использовали реактивные системы залпового огня HIMARS. В результате атаки более 4 тыс. абонентов остались без газа из-за повреждения тяговой подстанции.

Дудников отметил, что, вероятнее всего, подачу газа возобновят к вечеру.

Накануне сообщалось, что украинские военные также обстреляли тяговую подстанцию в Углегорске ДНР. Также в этот день боевики выпустили ракеты из РСЗО HIMARS по Новой Каховке в Херсонской области. Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила все ракеты.

23 ноября Пентагон рассказал о новом пакете военной помощи Украине, в который, помимо прочего, вошли дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS и комплексов ПВО NASAMS. Всего в новый, 26-й по счету, пакет военной помощи Украине от США войдет военная техника и боеприпасы на сумму до $400 млн.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. О ее начале было объявлено президентом России Владимиром Путиным 24 февраля на фоне обострения ситуации из-за обстрелов украинских войск.

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