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Украинские боевики нанесли удар из HIMARS по Сватово в ЛНР

ВСУ выпустили по Сватово в ЛНР три ракеты из РСЗО HIMARS
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Senior Airman Beaux Hebert
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Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударили из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по Сватово. Об этом в четверг, 1 декабря, сообщили в представительстве Луганской Народной Республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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Уточняется, что обстрел произошел ночью около 1:53 мск. По населенному пункту ВСУ выпустили три ракеты.

Накануне в ЛНР сообщали, что в результате обстрела Сватово погибла мирная жительница 1965 года рождения, ранения получил юноша 2003 года рождения. Кроме того, ударом ВСУ было повреждено 11 жилых домов.

Также 30 ноября украинские военные ударили из HIMARS по тяговой подстанции в Углегорске Донецкой Народной Республики (ДНР).

В тот же день ВСУ выпустили ракеты из РСЗО HIMARS по Новой Каховке в Херсонской области. Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила все ракеты.

23 ноября Пентагон рассказал о новом пакете военной помощи Украине, в который, помимо прочего, вошли дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS и комплексов ПВО NASAMS. Всего в новый, 26-й по счету, пакет военной помощи Украине от США войдет военная техника и боеприпасы на сумму до $400 млн.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украине на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. О ее начале было объявлено президентом России Владимиром Путиным 24 февраля на фоне обострения ситуации из-за обстрелов украинских войск.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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