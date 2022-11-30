Украинские боевики выпустили четыре ракеты HIMARS по Новой Каховке

Вооруженные силы Украины в ночь на 30 ноября выпустили ракеты из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по Новой Каховке в Херсонской области. Об этом сообщил представитель экстренных служб.

«В 3:20 ВСУ выпустили по Новой Каховке четыре ракеты HIMARS», — уточнил он журналистам.

Подчеркивается, что система противовоздушной обороны сбила все ракеты.

27 ноября, в результате обстрела со стороны украинских боевиков в Новой Каховке погибла женщина и был ранен мужчина. Кроме того, обстрелом было повреждено несколько пятиэтажных домов

Ранее, 25 ноября, шесть человек погибли в результате удара ВСУ по Новой Каховке.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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