Украинские боевики выпустили четыре ракеты HIMARS по Новой Каховке
Вооруженные силы Украины в ночь на 30 ноября выпустили ракеты из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по Новой Каховке в Херсонской области. Об этом сообщил представитель экстренных служб.
«В 3:20 ВСУ выпустили по Новой Каховке четыре ракеты HIMARS», — уточнил он журналистам.
Подчеркивается, что система противовоздушной обороны сбила все ракеты.
27 ноября, в результате обстрела со стороны украинских боевиков в Новой Каховке погибла женщина и был ранен мужчина. Кроме того, обстрелом было повреждено несколько пятиэтажных домов
Ранее, 25 ноября, шесть человек погибли в результате удара ВСУ по Новой Каховке.
Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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