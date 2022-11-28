В Новой Каховке сообщили о погибшей и раненом после обстрела со стороны ВСУ
В результате обстрела со стороны украинских боевиков в Новой Каховке Херсонской области погибла женщина и ранен мужчина. Об этом 28 ноября сообщила администрация города в Telegram.
«Вчера вечером, 27 ноября, центр Новой Каховки снова подвергся минометному обстрелу. По предварительным данным, погибла женщина, ранен мужчина. Мины попали в девятиэтажный дом, линии электропередачи», — сказано в сообщении.
Кроме этого обстрелом повреждено несколько пятиэтажных домов. Одна из мин нарушила дорожное покрытие на улице Горького.
25 ноября сообщалось, что в Новой Каховке в результате минометного обстрела со стороны украинских войск погибли семь человек. В администрации города отмечали, что это самые большие жертвы среди мирного населения Новой Каховки за все девять месяцев.
Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.
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