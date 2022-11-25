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Шесть человек погибли в результате удара ВСУ по Новой Каховке

Власти: в результате обстрелов со стороны ВСУ в Новой Каховке погибли шесть человек
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Фото: commons.wikimedia.org
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В результате минометного обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) убиты шесть человек в Новой Каховке Херсонской области. Об этом 25 ноября сообщили в администрации города.

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«В течение 25 ноября в Новой Каховке под украинскими минами погибло шестеро мирных жителей. Это самые большие жертвы среди мирного населения Новой Каховки за все девять месяцев», — говорится в сообщении.

До этого власти города сообщали о двух погибших и нескольких раненых.

Ранее, 18 ноября, власти Новой Каховки сообщили о продолжающихся с ночи обстрелах города. Удары велись по домам мирных жителей и объектам инфраструктуры. Несмотря на обстрелы, администрация, оперативный штаб, МЧС, полиция, медики и аварийные службы продолжали работу.

Накануне военный корреспондент «Известий» Наталия Графчикова показала местную больницу и администрацию, пострадавшие в результате обстрела со стороны украинских военных.

Журналист также пообщалась с военным, рассказавшем о последней атаке в районе больницы. По его словам, один из ударов пришелся по месту, где собираются мирные жители для эвакуации. Воронка от взрыва оказалась в 150 м от больницы.

15 ноября глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев рассказал, что обстрелы города продолжаются почти круглосуточно. Он также опроверг сообщения о том, что в Новую Каховку зашли ВСУ.

Также 15 ноября стало известно, что сотрудники администрации Новой Каховки покинули город из-за обстрелов. Они передислоцировались в безопасные районы Херсонской области.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Президент России Владимир Путин объявил о ее проведении 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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