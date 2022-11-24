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США включили в новый пакет помощи Украине боеприпасы для ПВО NASAMS и РСЗО HIMARS

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Sgt. Lianne Hirano
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В США рассказали о новом пакете военной помощи Украине, в который, помимо прочего, вошли дополнительные боеприпасы для комплексов противовоздушной обороны (ПВО) NASAMS и реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Информация об этом опубликована 23 ноября на сайте Пентагона.

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Сообщается, что в новый, 26-й по счету пакет военной помощи Украине от США войдет военная техника и боеприпасы на сумму до $400 млн.

В рамках него, помимо боеприпасов для ПВО и РСЗО, планируется поставить Киеву 150 крупнокалиберных пулеметов с тепловизионными прицелами, противорадиолокационные ракеты HARM, 200 высокоточных артиллерийских снарядов калибра 155 мм, 10 тыс. 120-миллиметровых минометных снарядов, 150 джипов «Хаммер», более сотни других «легких тактических автомобилей», более 20 млн патронов для легкого огнестрельного оружия, 200 электрогенераторов и запчасти для 105-миллиметровых гаубиц.

Ранее в этот день президент США Джо Байден поручил Госдепу выделить $400 млн на военную поддержку Украины.

21 ноября глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США предоставили военную помощь Украине на сумму более $20 млрд. Он также подчеркнул, что Штаты продолжат помогать Украине «столько, сколько потребуется».

До этого, 16 ноября, стало известно, что администрация президента США запросила у конгресса около $37,7 млрд для помощи Киеву. Кроме того, дополнительно указывалось о выделении $9,25 млрд для борьбы с COVID-19 и $750 млн для борьбы с другими инфекционными заболеваниями.

В сентябре официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США фактически стали стороной конфликта на Украине в результате предоставления Киеву вооружений и денежной помощи.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украине на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. О ее начале было объявлено 24 февраля на фоне обострения ситуации из-за обстрелов украинских войск.

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