ВСУ нанесли удар из HIMARS по тяговой подстанции в Углегорске

По тяговой подстанции в Углегорске Донецкой Народной Республики (ДНР) нанесен удар из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом 30 ноября сообщили в администрации города.

«В 10:30 мск прилетели ракеты HIMARS в Углегорск. Повреждена тяговая подстанция», — рассказали местные власти ТАСС.

Также в этот день Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили ракеты из РСЗО HIMARS по Новой Каховке в Херсонской области. Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила все ракеты.

23 ноября Пентагон рассказал о новом пакете военной помощи Украине, в который, помимо прочего, вошли дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS и комплексов ПВО NASAMS. Всего в новый, 26-й по счету, пакет военной помощи Украине от США войдет военная техника и боеприпасы на сумму до $400 млн.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украине на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. О ее начале было объявлено президентом России Владимиром Путиным 24 февраля на фоне обострения ситуации из-за обстрелов украинских войск.

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