Несколько пассажиров автобуса пострадали из-за обстрела Донецка со стороны ВСУ

В Донецке в результате обстрела Киевского района со стороны украинских боевиков был поврежден автобус с людьми, несколько граждан получили ранения. Об этом 2 декабря сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

По его словам, обстрел начался в районе 11:20 из населенного пункта Орловка.

«Выпущено восемь ракет из РСЗО БМ-21 «Град». По сообщению очевидцев, есть пострадавшие. Поврежден автобус маршрута № 17, имеются разрушения», — написал Кулемзин в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что в настоящий момент информация о количестве пострадавших уточняется.

Накануне при обстреле центра Донецка с украинской стороны также было повреждено здание местной администрации. Кулемзин сообщал, что в результате обстрела Ворошиловского района погиб один сотрудник МЧС Донецкой Народной Республики (ДНР), еще один его коллега был ранен.

Также 1 декабря Кулемзин сообщал, что украинские боевики нанесли удар из «Градов» по центру города. По его данным, было выпущено 10 ракет. Как передал военкор «Известий» Александр Сафиулин, в центре был слышен мощный взрыв. Еще один прилет ракет пришелся рядом со зданием гостиницы «Рамада».

Россия продолжает проведение начатой 24 февраля специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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