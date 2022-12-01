При обстреле центра Донецка повреждения получило здание администрации

Здание администрации Донецка повреждено при обстреле центра города со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в четверг, 1 декабря, в своем Telegram-канале.

«Вследствие обстрела пострадало здание городской администрации. Также очевидцы сообщают о перебитом газопроводе и поврежденных снарядами фашистов гражданских автомобилях», — сообщил мэр.

Он также сообщил, что в результате обстрела Ворошиловского района города погиб один сотрудник МЧС Донецкой Народной Республики (ДНР), еще один его коллега был ранен.

В результате обстрела также пострадали четыре мирных жителя — два мужчины и две женщины. Также зафиксированы повреждения двух детских садов, гостиницы и многоквартирных жилых домов.

Ранее в этот день мэр города Алексей Кулемзин сообщил в соцсетях, что боевики ВСУ нанесли удар из «Градов» по центру Донецка. По его данным, украинскими военными было выпущено 10 ракет. Как передал военкор «Известий» Александр Сафиулин, в центре города был слышен мощный взрыв. Еще один прилет ракет пришелся рядом со зданием гостиницы «Рамада».

Россия продолжает проведение начатой 24 февраля специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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