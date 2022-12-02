Украинские боевики ударили по центру Донецка из «Градов»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Киевский и Ворошиловский районы Донецка. Выпущено 10 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град», сообщили 2 декабря в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 16:50 населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский и Ворошиловский районы): выпущено 10 ракет из БМ-21 «Град», — указано в сообщении.

Над центром города в эти минуты поднимаются столбы дыма. Очевидцы сообщают о прямом попадании в гастроном «Москва». Также падение украинских снарядов отмечают в районе Комсомольского проспекта, ул. Челюскинцев, пр. Маяковского, ул. Постышева, пр. 25-летия РККА и Крытого рынка.

Корреспонденту «Известий» также удалось заснять столбы дыма над нефтебазой в Макеевке после обстрела со стороны украинских боевиков.

Ранее 2 декабря появились кадры с места обстрела жилого дома в Донецке. На кадрах видно, что в результате попадания снаряда ВСУ по дому одна из квартир на верхнем этаже полностью разрушена.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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