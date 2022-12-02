Опубликованы кадры с места обстрела жилого дома в Донецке

«Известия» публикуют кадры с места обстрела жилого дома в Донецке.

На кадрах видно, что в результате попадания снаряда Вооруженных сил Украины (ВСУ) по дому, одна из квартир на верхнем этаже полностью разрушена. На дороге возле дома видны обломки балкона, на улице лежит тело человека без признаков жизни.

Ранее в этот день мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил об обстреле Киевского района города. По его словам, ВСУ выпустили восемь ракет из РСЗО БМ-21 «Град». В результате был поврежден автобус с людьми, несколько граждан получили ранения.

В тот же день военный корреспондент «Известий» Семен Еремин рассказал об обстановке в центре Донецка после обстрела. Он сообщил, что в результате попадания одной из ракет погибло два человека. Корреспондент пояснил, что на протяжении долгого времени украинская сторона бьет именно по этому району, так как он больше всего заселен мирными жителями.

Днем ранее при обстреле центра Донецка с украинской стороны было повреждено здание местной администрации. Кулемзин сообщал, что также погиб один сотрудник МЧС Донецкой Народной Республики (ДНР), еще один его коллега был ранен.

Россия продолжает проведение начатой 24 февраля специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».