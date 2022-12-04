Четыре человека пострадали в результате удара ВСУ по Донецку
Военный корреспондент «Известий» Родион Северьянов показал последствия обстрела украинскими националистами Кировского района Донецка 4 декабря.
Всего по городу было выпущено несколько снарядов. Один из них попал в частный дом.
На кадрах виден пожар, охвативший здание. Рядом с домом стоит пожарная машина и спасатели.
В штабе Донецкой Народной Республики (ДНР) заявили, что в результате обстрела пострадали по меньшей мере четыре человека.
Накануне, 3 декабря, украинские военные также обстреляли частный сектор в Кировском районе Донецка. Пострадавших не было.
Днем ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Киевский и Ворошиловский районы Донецка. Огонь велся из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Очевидцы сообщали о прямом попадании в гастроном.
В результате попадания одной из ракет погибли два человека.
Россия продолжает проведение начатой 24 февраля специальной операции по защите Донбасса.
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