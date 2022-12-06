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Число пострадавших возросло до семи в ходе атаки ВСУ на ДНР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Число раненых от обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) жителей Донецкой Народной Республики увеличилось до семи. Об этом в понедельник, 5 декабря, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

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«Общее количество жертв среди гражданских лиц от атак ВФУ за 5 декабря 2022 года составляет 11 человек (четверо погибли, семеро ранены, в т. ч. подросток 2005 г.р.)», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Так, в Донецке погибли четыре мужчины: 1966, 1973, 1975 и 1980 г.р.

Среди пострадавших: девочка-подросток 2005 г.р., женщина 1972 г.р. и четыре мужчины (1974, 1949, 1994 и 1995 г.р.)

Кроме того, мужчина 1989 г.р. был ранен в Александровке.

Также в результате обстрела были зафиксированы многочисленные разрушения. В Донецке были повреждены несколько жилых домов, учебные заведения, офисные здания и теплотрасса. Два частных дома попали под удар в Горловке.

Ранее в этот день сообщалось, что по Донецку выпущено 10 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Под обстрелами оказались несколько районов города. Один из ударов пришелся по ТЦ «Донецк Сити» в центре города и району, где расположено здание МИД ДНР.

Утром 5 декабря мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что в результате атаки со стороны ВСУ загорелись два здания. В нескольких домах выбило стекла.

Накануне семь снарядов калибра 155 мм были выпущены в направлении Куйбышевского и Киевского районов. Пострадали по меньшей мере четыре человека. Один из снарядов попал в частный дом.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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