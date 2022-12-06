ВСУ выпустили по центру Донецка 14 снарядов из РСЗО «Град»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) во вторник, 6 декабря, дважды открывали огонь по центральному Ворошиловскому району Донецка из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град», выпустив по городу 14 снарядов. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин уточнил, что после обстрелов украинских войск в центре города загорелось здание бизнес-центра «Центавр-Плаза».

«Над центром Донецка стоят огромные клубы черного дыма, которые видны из нескольких районов. Обстрел города продолжается! Не покидайте укрытий», — написал он в Telegram-канале.

Кроме того, украинские боевики нанесли удар по Дворцу спорта «Дружба».

Также повреждены здания художественного музея и седьмого корпуса Донецкого национального технического университета, добавил он.

Накануне сообщалось, что по Донецку выпущено 10 ракет из РСЗО «Град». Под обстрелами оказались несколько районов города. Один из ударов пришелся по ТЦ «Донецк Сити» в центре города и району, где расположено здание МИД ДНР. По последним данным, ранены семь человек, четверо погибли.

Утром 5 декабря Кулемзин сообщил, что в результате атаки со стороны ВСУ загорелись два здания. В нескольких домах выбило стекла.

4 декабря украинские боевики в очередной раз обстреляли Донецк. В результате этого пострадали по меньшей мере четыре человека. Один из снарядов попал в частный дом.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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