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В ЛНР назвали подрыв вероятной причиной аварии на магистральном газопроводе

МЧС ЛНР: взрыв на магистральном газопроводе, предварительно, произошел из-за подрыва
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Фото: Соцсети
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Взрыв на магистральном газопроводе в городе Лутугине Луганской Народной Республики (ЛНР), предварительно, произошел из-за подрыва. Об этом в воскресенье, 8 января, сообщает МЧС республики.

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«По предварительной причине, в результате подрыва магистрального газопровода Д 300 мм на воздушном переходе через реку Сухая без газоснабжения остались 13 315 абонентов в девяти населенных пунктах: Лутугино, Георгиевка, Успенка, Белореченский, Лесное, Челюскинец, Врубовский, Ленина, Роскошное (частично), а также 21 социально значимый объект», — говорится в сообщении МЧС ЛНР, опубликованном в соцсети «ВКонтакте».

Ранее в этот день сообщалось, что «Луганскгаз» завершил ремонтные работы на газопроводе в Лутугине. В настоящее время специалисты предприятия проводят наполнение восстановленного участка магистральной сети газом, затем начнется поэтапное подключение к системе газоснабжения отключенных абонентов.

Взрыв на магистральном газопроводе с дальнейшим возгоранием произошел ранее, 7 января. Отмечалось, что порядка 11 тыс. абонентов остались без газа.

Помимо этого, свыше 20 социальных объектов в Лутугинском районе ЛНР остались без газоснабжения. Был установлен «контроль температурного режима в социальных объектах, оставшихся без газоснабжения».

В связи с происшествием в ЛНР был создан штаб по ликвидации последствий взрыва на магистральном газопроводе. На месте происшествия работали специалисты МЧС ЛНР.

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