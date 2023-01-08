В ЛНР назвали подрыв вероятной причиной аварии на магистральном газопроводе
Взрыв на магистральном газопроводе в городе Лутугине Луганской Народной Республики (ЛНР), предварительно, произошел из-за подрыва. Об этом в воскресенье, 8 января, сообщает МЧС республики.
«По предварительной причине, в результате подрыва магистрального газопровода Д 300 мм на воздушном переходе через реку Сухая без газоснабжения остались 13 315 абонентов в девяти населенных пунктах: Лутугино, Георгиевка, Успенка, Белореченский, Лесное, Челюскинец, Врубовский, Ленина, Роскошное (частично), а также 21 социально значимый объект», — говорится в сообщении МЧС ЛНР, опубликованном в соцсети «ВКонтакте».
Ранее в этот день сообщалось, что «Луганскгаз» завершил ремонтные работы на газопроводе в Лутугине. В настоящее время специалисты предприятия проводят наполнение восстановленного участка магистральной сети газом, затем начнется поэтапное подключение к системе газоснабжения отключенных абонентов.
Взрыв на магистральном газопроводе с дальнейшим возгоранием произошел ранее, 7 января. Отмечалось, что порядка 11 тыс. абонентов остались без газа.
Помимо этого, свыше 20 социальных объектов в Лутугинском районе ЛНР остались без газоснабжения. Был установлен «контроль температурного режима в социальных объектах, оставшихся без газоснабжения».
В связи с происшествием в ЛНР был создан штаб по ликвидации последствий взрыва на магистральном газопроводе. На месте происшествия работали специалисты МЧС ЛНР.