«Луганскгаз» завершил ремонтные работы на газопроводе в ЛНР после взрыва
Ремонтные работы на магистральном газопроводе в городе Лутугино Луганской Народной Республики (ЛНР), поврежденном в результате взрыва, завершены. Об этом говорится в сообщении пресс-службы «Луганскгаза», размещенном в Telegram-канале 8 января.
Сейчас специалисты предприятия проводят наполнение восстановленного участка магистральной сети газом, затем начнется поэтапное подключение к системе газоснабжения отключенных абонентов.
Взрыв на магистральном газопроводе с дальнейшим возгоранием произошел накануне, 7 января. Отмечалось, что порядка 11 тыс. абонентов остались без газа.
Кроме того, более 20 социальных объектов в Лутугинском районе ЛНР остались без газоснабжения. Был установлен «контроль температурного режима в социальных объектах, оставшихся без газоснабжения».
В связи с происшествием в ЛНР был создан штаб по ликвидации последствий взрыва на магистральном газопроводе. Согласно сообщению «Луганскгаза», спецслужбы предпринимают необходимые меры для выяснения причины аварийной ситуации. На месте происшествия также работали специалисты МЧС ЛНР.