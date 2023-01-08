В ЛНР допустили причастность спящих ячеек ВСУ к подрыву газопровода в Лутугино

К подрыву магистрального газопровода в Лутугино Луганской Народной Республики (ЛНР) могут быть причастны спящие ячейки украинских войск. Такое мнение 8 января выразил командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» с позывным Алабай.

«Реализовать диверсию подобного характера без точек опоры среди местного населения крайне сложно. Несмотря на восемь лет независимости ЛНР, <...> спящих ячеек еще полно», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее в воскресенье в МЧС ЛНР сообщили, что, предварительно, взрыв произошел из-за подрыва.

Компания «Луганскгаз» сообщила в свою очередь о завершении ремонтных работ на газопроводе в Лутугино. В настоящее время специалисты предприятия проводят наполнение восстановленного участка магистральной сети газом, затем начнется поэтапное подключение к системе газоснабжения отключенных абонентов.

Взрыв на магистральном газопроводе с дальнейшим возгоранием произошел 7 января. В результате без газоснабжения в Лутугинском районе остались 21 социальный объект и около 13 тыс. абонентов. После был создан штаб по ликвидации последствий взрыва.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о диверсии.