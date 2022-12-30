Совбез Белоруссии обвинил Польшу в нежелании обсуждать вопросы безопасности

Варшава показывает свое абсолютное нежелание совместно решать проблемы региональной безопасности с Белоруссией. Как отметил 30 декабря госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович, отношения между двумя странами не налаживаются, а только нагнетаются до невероятных размеров.

«Несмотря на крайне сложную военно-политическую обстановку, Варшава демонстрирует нежелание и неготовность обсуждать возникающие проблемы региональной безопасности. Уровень эскалации напряженности уже превзошел здравый смысл», — цитирует Вольфовича агентство «Sputnik Беларусь».

В качестве наглядного примера госсекретарь назвал возведение Польшей среди Беловежской пущи пятиметрового ограждения протяженностью более 100 км, из-за которого погибли многие обитатели реликтового леса.

«Пострадали и краснокнижные зубры, которым не объяснишь, почему на путях их исторических троп вдруг появились смертоносные преграды», — отметил Вольфович.

Представитель Белоруссии также затронул роль Польши в конфликте на Украине, указав, что власти страны находятся под влиянием США и всё больше заявляют о своих геополитических амбициях, претендуя на якобы исконно польские западные территории страны.

Ранее в этот день Вольфович поделился мнением, что прилет украинской ракеты от комплекса С-300 на территорию Белоруссии 29 декабря вряд ли мог быть случайным. Ракету сбила белорусская противоракетная оборона, а ее обломки в Ивановском районе упали буквально в 60 м от крайнего дома в деревне Горбаха. Министерство обороны Белоруссии рассматривает инцидент как провокацию со стороны Украины.

До этого, 15 ноября, похожий случай произошел как раз в Польше. Тогда украинская ракета попала в зерносушилку на границе с Украиной, в результате чего погибли два человека. Варшава и Киев сразу обвинили в случившемся Россию.

21 декабря сообщалось, что белорусские пограничники обнаружили тело беженца из Сирии со следами побоев у границы с Польшей. В комитете отметили, что это уже шестой подобный случай на границе Белоруссии с апреля 2022 года.

С 1 июля Польша запретила приближаться более чем на 200 м к границе с Белоруссией. 25 января Польша начала строить заграждение протяженностью 186 км и высотой 5,5 м на границе с Белоруссией. 2 октября оно было завершено.

В ноябре прошлого года на границе Польши и Белоруссии обострилась ситуация с нелегальными мигрантами. Многочисленная группа беженцев приехала на территорию Белоруссии и остановилась возле границы в лесной полосе, где люди резали колючую проволоку и просили пустить их на территорию Евросоюза. В Польше тогда заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет. В связи с этим польский президент Анджей Дуда с 2 сентября объявил чрезвычайное положение в приграничной полосе с Белоруссией. В зону ЧП входили 183 населенных пункта в Подляском и Люблинском воеводствах. Режим продлевался несколько раз, также был введен запрет на пребывание посторонних в граничащей с Белоруссией зоне.