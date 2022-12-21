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Белорусские пограничники нашли труп сирийского беженца у границы с Польшей

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Фото: gpk.gov.by
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Белорусские пограничники обнаружили тело беженца из Сирии со следами побоев у границы с Польшей. Об этом 21 декабря говорится на сайте Государственного пограничного комитета Белоруссии.

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«Исходя из характера следов, оставленных на снегу, труп был перемещен из Польши в Беларусь через калитку «для миграции животных» в польском заграждении. При первичном осмотре погибшего выявлены кровоподтеки на лице и конечностях», — рассказали в ведомстве.

При погибшем были обнаружены документы гражданина Сирии и постановление о депортации от 19 декабря 2022 года с запретом въезда на территорию Польши и иные государства Шенгена сроком на три года.

Для установления обстоятельств смерти вызвана следственно-оперативная группа. В комитете отметили, что это уже шестой подобный случай на границе Белоруссии с апреля 2022 года.

Ранее, 24 ноября, пограничная служба Белоруссии обнаружила мертвого мужчину «африканской внешности» вблизи заграждений на границе с Польшей.

Также 20 ноября возле границы с Польшей было найдено тело беженца из Ирака. Как отметили в пограничном комитете республики, характер следов, оставленных на границе, свидетельствовал о том, что тело было перемещено из Польши в Белоруссию.

С 1 июля Польша запретила приближаться более чем на 200 м к границе с Белоруссией. 25 января Польша начала строить заграждение протяженностью 186 км и высотой 5,5 м на границе с Белоруссией. 2 октября оно было завершено.

В ноябре прошлого года на границе Польши и Белоруссии обострилась ситуация с нелегальными мигрантами. Многочисленная группа беженцев приехала на территорию Белоруссии и остановилась возле границы в лесной полосе, где люди резали колючую проволоку и просили пустить их на территорию Евросоюза. В Польше тогда заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет. В связи с этим польский президент Анджей Дуда с 2 сентября объявил чрезвычайное положение в приграничной полосе с Белоруссией. В зону ЧП входили 183 населенных пункта в Подляском и Люблинском воеводствах. Режим продлевался несколько раз, также был введен запрет на пребывание посторонних в граничащей с Белоруссией зоне.

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