МО Белоруссии рассматривает провокацию ВСУ как одну из версий инцидента с ракетой

Министерство обороны Белоруссии среди версий инцидента с ракетой, произошедшего накануне, рассматривает провокацию со стороны Украины. Об этом говорится в заявлении начальника управления зенитных ракетных войск полковник Кирилла Казанцева, опубликованном в пятницу, 30 декабря в официальном Telegram-канале оборонного ведомства республики.

«В минобороны рассматривается две версии прилета ракеты с украинской стороны. Либо это непреднамеренный пуск зенитной управляемой ракеты ввиду низкого уровня подготовки расчета или неисправности ракеты. Либо это преднамеренная провокация Вооруженных сил Украины», — сказал Казанцев.

29 декабря на территорию Белоруссии упала украинская ракета. Лидер страны Александр Лукашенко был незамедлительно проинформирован о случившемся.

В минобороны республики позднее в тот же день заявили, что упавшую в Брестской области ракету сбила белорусская противоракетная оборона. Как сообщало БелТА, обломки ракеты в Ивановском районе упали буквально в 60 м от крайнего дома в деревне Горбаха.

Тогда же МИД Белоруссии вызвал посла Украины в этой стране Игоря Кизиму и выразил ему протест.

15 ноября похожий случай произошел в Польше. Тогда украинская ракета попала в зерносушилку на границе с Украиной, в результате чего погибли два человека. Варшава и Киев сразу обвинили в случившемся Россию.

В Минобороны РФ опровергли спекуляции о причастности к произошедшему.

Чуть позднее президент США Джо Байден проинформировал НАТО и G7 о том, что взрыв в Польше был вызван украинской ракетой противовоздушной обороны (ПВО).