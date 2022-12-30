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Госсекретарь Совбеза Белоруссии усомнился в случайности прилета украинской ракеты

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Фото: REUTERS/BelTA/Vadzim Yakubionak
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Прилет украинской ракеты от комплекса С-300 на территорию Белоруссию вряд ли мог быть случайным. Об этом 30 декабря заявил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.

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По его словам, инцидент свидетельствует о реализации чьих-то замыслов в отношении Минска.

«Киев любыми путями стремится спровоцировать региональный конфликт. Украинской стороне недостаточно войны на своей территории. Пример тому — недавний инцидент с уничтожением украинской ракеты С-300. Причину ее прилета на нашу территорию мы выясним. Но гарантий того, что она залетела к нам случайно, крайне мало. По всей видимости, здесь реализуется чей-то замысел», — заявил Вольфович «Sputnik Беларусь».

29 декабря на территории Белоруссии упала украинская ракета. Президент страны Александр Лукашенко был незамедлительно проинформирован о случившемся.

В минобороны республики позднее в тот же день заявили, что упавшую в Брестской области ракету сбила белорусская противоракетная оборона. Сообщалось, что обломки ракеты в Ивановском районе упали буквально в 60 м от крайнего дома в деревне Горбаха.

Тогда же МИД Белоруссии вызвал посла Украины в этой стране Игоря Кизиму и выразил ему протест.

30 декабря министерство обороны Белоруссии заявило, что среди версий инцидента с ракетой, произошедшего накануне, рассматривает провокацию со стороны Украины.

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