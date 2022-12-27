СМИ узнали о разногласиях республиканцев в США из-за помощи Украине

Республиканцы, которые в январе получат контроль над палатой представителей конгресса США, не могут прийти к единому мнению в вопросе выделения Киеву дальнейшей помощи. Об этом сообщает 27 декабря Financial Times.

Так, в партии есть наиболее консервативные представители, которые обеспокоены чрезмерными расходами США на Украину, и даже сторонники изоляционистских настроений, пишет издание. В частности, лидер республиканского меньшинства в палате представителей Кевин Маккарти заявил, что республиканцы не будут выписывать «незаполненный чек» Украине, когда вернут большинство в палате, и не станут давать ей карт-бланш.

Такого же мнения придерживается и конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, которая не пришла на выступление президента Украины Владимира Зеленского в конгрессе 21 декабря и ранее называла Украину «51-м штатом США» в связи с выделяемой стране финансовой помощью.



«Есть сомнения в том, что деньги пойдут туда, куда они предназначены», — отметил республиканец Стив Скализ.

Другие же члены партии не разделяют данные взгляды, обосновывая их тем, что Украина не просит воевать на ее стороне армию США, а только просит предоставить ей финансовую и военную помощь, чтобы она могла продолжать сражаться дальше сама.

В частности, республиканец Майкл Маккол считает, что партия и демократы в сенате и палате представителей должны продолжать помогать Украине, хотя и делать это под жестким контролем.

26 декабря лидер ассоциации «Патриоты», бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо высказал мнение, что президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Вашингтон выступал перед «фантомным конгрессом», у которого нет никакой политической власти в США. Филиппо обратил внимание, что некоторые республиканцы отказались аплодировать, а Кевин Маккарти из Республиканской партии заключил, что «США не должны предоставлять Украине карт-бланш».

До этого, 23 декабря, директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев отметил, что итоги промежуточных выборов в конгресс США не изменят курс Вашингтона на русофобию и поддержку Украины. По его мнению, от поддержки киевского режима не откажутся ни демократы, ни республиканцы. Как подчеркнул дипломат, Вашингтон продолжит накачивать Украину оружием.

21 декабря Зеленский в рамках своего официального визита в США побывал в Вашингтоне. Он встретился с президентом страны Джо Байденом и провел с ним переговоры, в ходе которых последний подтвердил готовность усилить возможности Украины по самообороне. В ходе встречи Байден заявил, что США выделят новый пакет срочной гуманитарной помощи Украине на сумму $374 млн. Также он подписал меморандум об очередном пакете военной помощи Киеву.

США и страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса.

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