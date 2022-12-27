Президент Украины Владимир Зеленский выступал перед «фантомным конгрессом», у которого нет никакой политической власти в США. Такое мнение высказал лидер ассоциации «Патриоты», бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо в понедельник, 26 декабря.

Он указал во время трансляции в своем YouTube-канале, что Зеленский получает поддержку американских «ястребов» и НАТО. При этом французский политик отметил, что только 82 из 213 республиканцев в палате представителей пришли слушать Зеленского, две трети отсутствовали.



Филиппо обратил внимание, что некоторые республиканцы отказались аплодировать, а Кевин Маккарти из Республиканской партии заключил, что «США не должны предоставлять Украине карт-бланш». Среди законодателей нашлись и те, кто призвал тщательнее проверять деньги, выделяемые украинской стороне, и осуществлять контроль их расхода.

21 декабря Зеленский в рамках своего официального визита в США прибыл в Вашингтон. Он встретился с Джо Байденом и провел с ним переговоры, в ходе которых последний подтвердил готовность усилить возможности Украины по самообороне.

Так, в ходе встречи Байден заявил, что США выделят новый пакет срочной гуманитарной помощи Украине на сумму $374 млн. Также он подписал меморандум об очередном пакете военной помощи Киеву.

Зеленский же заявил, что остался доволен результатами переговоров с американским коллегой, и выразил надежду, что конгресс одобрит инициативу о поставке в Киев очередной партии вооружений на сумму $45 млн.

США и страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса.

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