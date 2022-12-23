Итоги промежуточных выборов в конгресс США не изменят курс Вашингтона на русофобию и поддержку Украины. Об этом в пятницу, 23 декабря, заявил директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев.

Он напомнил об изменении состава палаты представителей, над которой получили контроль республиканцы, и указал, что при этом в сенате большинство по-прежнему принадлежит демократам.

«Новая законодательная арифметика может привнести кое-какие мелкие нюансы, но применительно к России курс останется столь же русофобским», — сказал Дарчиев в интервью ТАСС.

По его мнению, от поддержки киевского режима не откажутся ни демократы, ни республиканцы. Как подчеркнул дипломат, Вашингтон продолжит накачивать Украину оружием, несмотря на периодические заявления о том, что выделенные средства уходят в черную дыру.

Ранее, 21 декабря, газета The Hill сообщила, что конгресс США совместно с Белым домом работают над проектом закона, который позволит признать Россию «государством-агрессором». Знакомый с этим вопросом помощник конгрессмена назвал это «недоработанной пиар-мерой, которая не накажет Россию и не поможет украинскому народу».

18 декабря посол РФ в Соединенных Штатах Америки Анатолий Антонов указал на то, что Вашингтон продолжает втягиваться в украинский конфликт и теряет инстинкт самосохранения. По его словам, текущий геополитический кризис становится поворотным моментом в развитии международных отношений.

Между тем газета Politico написала, что в Белом доме опасаются сокращения финансового потока помощи Украине из-за позиции республиканцев в конгрессе. Отмечалось, что в самом Белом доме признают, что сокращение финансирования киевского режима американской стороной неминуемо.

16 декабря обозреватель портала 19fortyfive Ставрос Атламазоглу заявил, что США продолжат поставлять Киеву все необходимые ресурсы — деньги и вооружение — до тех пор, пока у власти находится президент Джо Байден. Он указал, что если конфликт на Украине продолжится, то американским расходам из-за помощи Киеву не будет видно конца. При этом обозреватель напомнил, что у республиканцев, получивших контроль над палатой представителей, есть возможность ослабить финансовый поток на Украину.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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