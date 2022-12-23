Реклама
Прямой эфир
Мир
КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
Мир
На юге Украины объявлена воздушная тревога
Общество
В Москве из-за непогоды отменено или задержано больше 50 рейсов
Политика
Совфед одобрил закон о пожизненном лишении свободы за диверсии
Экономика
Мелони призвала итальянцев отключать свет в знак солидарности с украинцами
Общество
В трех регионах РФ по делу о госизмене задержаны сотрудничавшие с СБУ россияне
Авто
На АвтоВАЗе собрали первую рестайлинговую Lada Vesta Sport NG
Общество
Мурашко поручил усилить работу здравоохранения в праздники
Политика
В Татарстане предложили переименовать президента республики в раиса
Армия
Марочко заявил о переброске Киевом сил на краснолиманское направление
Мир
В МИД РФ рассказали об отношениях Москвы и Вашингтона «на последнем издыхании»
Авто
В России появится Volkswagen Passat
Сюжет:

МИД не ожидает изменений позиции США по РФ после промежуточных выборов в конгресс

МИД РФ: итоги промежуточных выборов в конгресс США не изменят курс Вашингтона на русофобию
0
Фото: ТАСС/EPA/JUSTIN LANE
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Итоги промежуточных выборов в конгресс США не изменят курс Вашингтона на русофобию и поддержку Украины. Об этом в пятницу, 23 декабря, заявил директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев.

Одного полюса ягоды: Лавров обвинил Запад в двойных стандартах
Почему глава российского МИД назвал реакцию США на украинские референдумы «истерикой»

Он напомнил об изменении состава палаты представителей, над которой получили контроль республиканцы, и указал, что при этом в сенате большинство по-прежнему принадлежит демократам.

«Новая законодательная арифметика может привнести кое-какие мелкие нюансы, но применительно к России курс останется столь же русофобским», — сказал Дарчиев в интервью ТАСС.

По его мнению, от поддержки киевского режима не откажутся ни демократы, ни республиканцы. Как подчеркнул дипломат, Вашингтон продолжит накачивать Украину оружием, несмотря на периодические заявления о том, что выделенные средства уходят в черную дыру.

Ранее, 21 декабря, газета The Hill сообщила, что конгресс США совместно с Белым домом работают над проектом закона, который позволит признать Россию «государством-агрессором». Знакомый с этим вопросом помощник конгрессмена назвал это «недоработанной пиар-мерой, которая не накажет Россию и не поможет украинскому народу».

18 декабря посол РФ в Соединенных Штатах Америки Анатолий Антонов указал на то, что Вашингтон продолжает втягиваться в украинский конфликт и теряет инстинкт самосохранения. По его словам, текущий геополитический кризис становится поворотным моментом в развитии международных отношений.

Между тем газета Politico написала, что в Белом доме опасаются сокращения финансового потока помощи Украине из-за позиции республиканцев в конгрессе. Отмечалось, что в самом Белом доме признают, что сокращение финансирования киевского режима американской стороной неминуемо.

16 декабря обозреватель портала 19fortyfive Ставрос Атламазоглу заявил, что США продолжат поставлять Киеву все необходимые ресурсы — деньги и вооружение — до тех пор, пока у власти находится президент Джо Байден. Он указал, что если конфликт на Украине продолжится, то американским расходам из-за помощи Киеву не будет видно конца. При этом обозреватель напомнил, что у республиканцев, получивших контроль над палатой представителей, есть возможность ослабить финансовый поток на Украину.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022