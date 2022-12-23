Новак оценил последствия ценового потолка на нефть и газ. Главное

Вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу «Россия-24» дал оценку ситуации в нефтегазовой сфере, в частности, прокомментировал санкции и их последствия для России и мира. Анонсировал он и ответные шаги Москвы на рестрикции. Главные заявления замглавы правительства — в материале «Известий».

Реакция РФ на потолок цен на нефть

Прежде всего, Новак рассказал о подготовке указа президента РФ Владимира Путина. Документ будет содержать директиву о мерах противодействия введенному странами Евросоюза и G7 потолку цен на нефть. В частности, ответ РФ подразумевает запрет на поставки нефти и нефтепродуктов в те страны и тем юридическим лицам, которые будут придерживаться потолка цен.

Поставки будут переориентированы в другие страны мира, такие как Азиатско-Тихоокеанский регион, африканские страны и государства Латинской Америки.

Для мировой экономики решение ЕС и G7 обернется дефицитом нефти и разгоном инфляции, что в конечном счете отразится и на самих авторах санкций, объяснил Новак.

Вице-премьер также допустил снижение добычи «черного золота» на 5-7% в начале 2023 года, что в реальном выражении составит около 500–700 тыс. баррелей в сутки. По словам Новака, объем незначительный, но тем не менее «такие риски существуют».

Он выразил уверенность в том, что российские энергоресурсы неизменно будут востребованными в мировой экономической системе. От российского энергетического экспорта зависят важнейшие сферы глобальной инфраструктуры, такие как повышение качества жизни, энергообеспечение, энергобезопасность, указал вице-премьер.

«Несмотря на развитие солнечной, ветровой генерации углеводороды останутся ключевыми в энергобалансе еще долгое время. Поэтому наша продукция будет востребована, мы в этом уверены», — резюмировал Новак.

Итоги 2022 года в нефтегазовой сфере

По итогам 2022 года прогнозируется рост добычи нефти в РФ на 2% — до 530 млн т, а нефтепереработка увеличится на 5%, отметил замглавы правительства.

Отдельно Новак дал комментарий, связанный с дисконтом российской нефти по отношению к другим маркам. Он выразил уверенность в том, что стабилизация цен произойдет в ближайшее время.

«На сегодняшний день цена нефти примерно торгуется на уровне $80 за баррель марки Brent. Дисконт этот был высоким в начале года, затем снизился в два раза, сейчас он тоже из-за неопределенностей несколько вырос. Я уверен, что сейчас стабилизация произойдет», — уточнил вице-премьер.

Что касается добычи газа, по результатам 2022 года ожидается снижение на 18–20%, до 671 млрд куб. м. Из них около 470 млрд кубов рассчитано на внутренний рынок.

Как сообщил Новак, совокупное производство энергии в России в 2022 году увеличится на 1%, а потребление электроэнергии — на 1,6%.

«Это, в свою очередь, подтверждает, что у нас экономика стала больше потреблять электроэнергии, рост экономических показателей и для жизнеобеспечения населения, для обеспечения работы промышленных предприятий, социальной инфраструктуры, для поставок необходимых энергетических ресурсов на внутренний рынок — все в этом году было сделано», — подытожил вице-премьер.

В свою очередь добыча угля, несмотря на санкционную политику стран Запада, осталась в 2022 году на прежнем уровне по отношению к предыдущему году.

Потолок цен на уровне €180 за 1 МВт·ч был введен решением стран ЕС и G7 19 декабря. Ограничения цен на нефть на уровне $60 за баррель были согласованы в начале месяца — «Известия» рассматривали последствия такого решения в специальном материале.