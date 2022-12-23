Новак заявил об увеличении производства электроэнергии в РФ на 1% в 2022 году

Россия в этом году увеличит производство электроэнергии на 1%. Об этом в пятницу, 23 декабря, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

При этом он отметил, что потребление электроэнергии увеличится на 1,6%.

«Это, в свою очередь, подтверждает, что у нас экономика стала больше потреблять электроэнергии, рост экономических показателей и для жизнеобеспечения населения, для обеспечения работы промышленных предприятий, социальной инфраструктуры, для поставок необходимых энергетических ресурсов на внутренний рынок — всё в этом году было сделано», — сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».

Новак также подчеркнул, что в этом году Россия сохранила уровень прошлого года и по добыче угля, несмотря на санкции в отношении угольной отрасли. Он пояснил, что Европа запретила поставки в европейские страны с августа, тем не менее по году объем добычи остался на том же уровне.

Ранее в этот день Новак заявил, что добыча природного газа в России в 2022 году снизится на 18–20%, до 671 млрд куб. м, — из этого объема на внутренний рынок пойдет примерно 470 млрд кубов. Кроме того, вице-премьер отметил, что в ответ на потолок цен Москва планирует запретить поставки нефти и нефтепродуктов в страны, которые в контрактах будут требовать его соблюдения.

28 ноября аналитики центра «ИнфоТЭК» заявили, что для сохранения уровня добычи и экспорта российского угля необходимо инвестировать в развитие железнодорожной инфраструктуры, включая расширение Восточного полигона. Кроме того, эксперты ожидают, что в 2023 году будет происходить формирование новой логистики и налаживание поставок на новые рынки, поэтому с 2024 года объем экспорта угля может снова начать расти.