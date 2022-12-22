Захарова заявила о намерении Запада блокировать отношения РФ и Сербии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала целью Запада блокировку дружественных отношений между Россией и Сербией. Об этом она сообщила 21 декабря в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Это глобальная задача коллективного Запада, в первую очередь США, всего того натоцентричного мира, который там сформирован, — полностью заблокировать Белграду нормальные, дружеские, взаимовыгодные отношения с нашей страной», — ответила она на вопрос, является ли обострение ситуации вокруг непризнанного Косова попыткой надавить на Сербию по вопросу ее отношений с Россией.

Дипломат напомнила о том, что за последние годы руководство Сербии не раз рассказывало, что с ними делают их западные как бы партнеры, для того чтобы они изменили курс в отношениях с Россией.

Как отметила Захарова, эта «болезненная историческая миссия», которую взял на себя Запад началась не в ХХI веке и даже не в конце XX.

Ранее, 15 декабря, сербиский президент Александр Вучич заявил, что страна не будет вводить санкции против России, пока нет угрозы жизненно важным интересам республики. Он также отметил поддержку России в Совбезе ООН в 2015 году.

Также Вучич заявил, что поддержка Сербии в ООН со стороны России и Китая, которые не одобряют независимость Косово, драгоценна для страны.

12 декабря Захарова заявила, что Россия будет помогать Белграду отстаивать законные национальные интересы в отношении Косово, опираясь на резолюции Совета Безопасности (СБ) ООН. По ее словам, Москва встревожена новым обострением обстановки в сербском крае.

Кроме того, 16 октября министр внутренних дел Сербии Александр Вулин назвал сотрудничество и добрые отношения с РФ залогом существования государства.

Он также отметил, что шантаж Запада свидетельствует о том, что у потенциальных «союзников» нет серьезной заинтересованности.

В Косово с 1 ноября вступили в силу новые меры по регистрации автомобилей. Водителям зарегистрированных в Косово и Метохии автомобилей с номерами, выданными властями Сербии, будут выдавать предупреждения, а затем их начнут штрафовать. В Белграде заявили, что не намерены выполнять новые правила. Такого же мнения придерживаются и сербы, проживающие в Косово. При этом в Европейской комиссии (ЕК) утверждают, что решения косовских властей не соответствуют ранее достигнутым договоренностям.

Тогда же сообщалось, что армия Сербии приведена в повышенную боевую готовность из-за ситуации в самопровозглашенной Республике Косово и Метохия.

8 декабря около 350 сотрудников полиции непризнанного Косово вошли в город Косовска-Митровица. По брюссельским соглашениям косовская полиция не имеет права заходить в сербские районы без согласия местных властей.

Спустя два дня начались протесты. Сербы возвели баррикады на трассах после задержания местными властями экс-полицейского МВД самопровозглашенной республики — серба Деяна Пантича — по подозрению в терроризме. В тот же день Вучич сообщил, что страна направит запрос на размещение государственных силовых структур в Косово по п. 4 резолюции 1244 Совета Безопасности (СБ) ООН.

Между тем 11 декабря сообщалось, что бойцы спецподразделения МВД самопровозглашенной Республики Косово ворвались и заняли объект на плотине Газиводе, откуда сняли сербские флаги и выгнали охранника-серба.

Тогда же Вучич созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности страны после угроз премьер-министра Косово Альбина Курти о том, что вечером он атакует сербов на баррикадах всеми доступными средствами.

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.