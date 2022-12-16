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Президент Сербии Вучич назвал условие введения санкций против России

Вучич: Сербия введет санкции против России только при экзистенциональных угрозах
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Фото: Global Look Press/XinHua/Predrag Milosavljevic
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Сербия не будет вводить санкции против России, пока нет угрозы жизненно важным интересам республики. Об этом заявил сербский президент Александр Вучич в четверг, 15 декабря, в интервью PTC.

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«[Санкции] были ключевой темой в Тиране. Я был удивлен, когда меня спросили: «Почему вы не вводите санкции?», я объяснил все причины. Санкции у нас были на 10 лет, зачем нам их кому-то вводить? У нас есть моральный долг до тех пор, пока мы можем выдержать и пока наши жизненные интересы не будут поставлены под угрозу. Не всё черно-белое, в 2015 году Россия поддержала нас в Совете Безопасности», — передает его слова Srbija Danas.

Еще 21 октября, Александр Вучич обозначил позицию Белграда касательно антироссийских санкций, аналогично отметив, что условием введения ограничений является угроза безопасности страны. По его словам, Сербия ничего не должна России, но помнит, что именно Москва с Пекином сохраняют целостность Сербии в ООН.

Кроме того, 16 октября министр внутренних дел Сербии Александр Вулин назвал сотрудничество и добрые отношения с РФ залогом существования государства. Он также отметил, что шантаж Запада свидетельствует о том, что у потенциальных «союзников» нет серьезной заинтересованности.

Москва неоднократно говорила об эффекте бумеранга антироссийских санкций. 15 декабря президент России Владимир Путин подчеркнул, что Европа, пытаясь экономически ударить по России, навредила прежде всего самой себе, а антироссийские санкции вызвали в Европе скачок инфляции.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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