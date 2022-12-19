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В конгрессе рекомендовали предъявить Трампу обвинения из-за штурма Капитолия

Комитет Конгресса рекомендовал предъявить Трампу обвинения из-за штурма Капитолия
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Фото: TASS/Zuma
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Специальный комитет палаты представителей Конгресса США рекомендовал минюсту предъявить уголовные обвинения экс-президенту Дональду Трампу в связи со штурмом Капитолия 6 января 2021 года. Трансляция заседания ведется 19 декабря на сайте комитета.

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Отмечается, что соответствующее предложение было сделано по итогам собственного расследования комитета. Конгрессмены подозревают Трампа в «подстрекательстве или содействии мятежу», а также в препятствовании официальным процедурам, заговоре с целью обмана правительства и заговоре с целью дачи ложного заявления.

Рекомендация со стороны Конгресса с юридической точки зрения не обязывает предпринимать данные шаги. Окончательное решение остается за прокурорами.

Накануне американский конгрессмен Адам Шифф заявил, что бывшего главу государства могут привлечь к уголовной ответственности.

22 октября сообщалось, что комитет палаты представителей выдал повестку Трампу для дачи показаний по делу о штурме Капитолия. Отмечалось, что, если экс-лидер не предоставит необходимые материалы, против него могут возбудить дело.

В декабре прошлого года ведомство потребовало данные о телефонных разговорах более 100 человек, в том числе из окружения Дональда Трампа.

6 января 2021 года сторонники президента Трампа, недовольные результатами выборов президента США в 2020 году и считающие, что их итоги были сфальсифицированы, устроили на Капитолийском холме в Вашингтоне протест. Протестующие попытались захватить здание и ворвались внутрь. В результате здание Капитолия было разгромлено, пять человек погибли, включая полицейского, несколько десятков пострадало и было арестовано.

Позднее, 12 января, стало известно, что Федеральное бюро расследований возбудило свыше 160 уголовных дел. Наказание по некоторым обвинениям в связи со штурмом Капитолия — лишение свободы до 20 лет. Обвинения в штурме Капитолия предъявили по меньшей мере 535 американцам. Десять человек признали свою вину. Личности сотен участников беспорядков на тот момент установлены не были.

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