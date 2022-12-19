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В США заявили о возможном привлечении Трампа к уголовной ответственности

Конгрессмен США Шифф: для привлечения Трампа к уголовной ответственности есть вполне веские основания
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Фото: REUTERS
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Экс-президента США Дональда Трампа могут привлечь к уголовной ответственности, для этого есть вполне веские и серьезные основания, заявил 18 декабря американский конгрессмен Адам Шифф в интервью телеканалу CNN.

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По его словам, есть основания полагать, что Трамп пытался вмешаться в утверждение конгрессом победы своего оппонента в президентской гонке Джо Байдена, а также требовал от официальных лиц найти «несуществующие» голоса в свою поддержку.

Кроме того, как рассказал конгрессмен, в январе 2021 года Трамп натравил на Капитолий «жаждущую крови толпу».

«Смотря на это как бывший прокурор, я думаю, что налицо достаточно оснований для предъявления обвинений [бывшему] президенту. Доказательства мне кажутся вполне очевидными», — заявил Шифф.

22 октября сообщалось, что комитет палаты представителей выдал повестку Трампу для дачи показаний по делу о штурме Капитолия. Отмечалось, что, если экс-лидер не предоставит необходимые материалы, против него могут возбудить уголовное дело.

Трамп счел расследование за уловку, призванную отвлечь американских избирателей от «катастрофы» демократического управления. Он также призвал своих сторонников не давать показания перед комитетом.

Кроме того, Трамп негативно воспринял требование комитета палаты представителей дать показания по делу о штурме Капитолия двухлетней давности. Он назвал создание комитета глупостью. 21 апреля бизнесмен опроверг признание ответственности за штурм Капитолия его сторонниками.

В декабре прошлого года комитет конгресса США, занимающийся расследованием штурма, потребовал данные о телефонных разговорах более 100 человек, в том числе из окружения Трампа.

6 января 2021 года сторонники президента Трампа, недовольные результатами выборов президента США в 2020 году и считающие, что их итоги были сфальсифицированы, устроили на Капитолийском холме в Вашингтоне протест. Протестующие попытались захватить здание и ворвались внутрь. В результате здание Капитолия было разгромлено, пять человек погибли, включая полицейского, несколько десятков пострадало и было арестовано.

7 января конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом США.

Позднее Федеральное бюро расследований возбудило свыше 160 уголовных дел. Наказание по некоторым обвинениям в связи со штурмом Капитолия — лишение свободы до 20 лет. Обвинения в штурме Капитолия предъявили по меньшей мере 535 американцам. Десять участников нападения на здание конгресса признали свою вину. Личности сотен участников беспорядков на тот момент установлены не были.

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